Турция осудила заявление Помпео

Ранее Помпео заявил, что США начали вывод войск из Сирии, однако США продолжат добиваться своих целей на Ближнем Востоке, в том числе по борьбе с ИГИЛ. Он отказался сообщить сроки вывода войск. Он также заверил, что США добьются того, чтобы после их выхода "турки не перебили курдов".

"Мы отвергаем заявление Помпео о нашей стране, сделанное им в интервью одному из порталов. Приравнивание террористов к курдам, если оно не сделано случайно, показывает недостаток информации, вызывающий беспокойство.... Решительно осуждаем взгляд на террористическую организацию YPG как на партнеров в борьбе с ИГИЛ", - заявил Аксой.