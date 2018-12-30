В Китае испытали свою версию «матери всех бомб»

В Китае государственная промышленная корпорация NORINCO показала новый тип авиационной бомбы, названной «матерью всех бомб». Об этом сообщает The Global Times.

Отмечается, что в декабре прошлого года компания испытала бомбу, сбросив с бомбардировщика H-6K в неназванном месте, что привело к масштабному взрыву. По своей мощности снаряд уступает только ядерной бомбе.

Уточняется, что эта бомба является самой мощной неядерной бомбой в Китае, а из-за ее веса в несколько тонн бомбардировщик может нести только один такой снаряд за раз.