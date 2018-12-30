Россия раскрыла характеристики своего ядерного «Посейдона»

Атаку новейшего российского подводного беспилотника «Посейдон» будет невозможно отразить благодаря особенностям его маневрирования. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно- промышленном комплексе.

«На пути к цели "Посейдон" будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине», — сказал он.

По словам собеседника агентства, максимальная скорость беспилотника будет составлять свыше 200 километров в час, максимальная глубина, на которой он сможет двигаться — более одного километра. Для сравнения, максимальная скорость современных атомных подводных лодок составляет 60 километров в час, торпед — 90 километров в час.

Развить высокую скорость «Посейдону» позволит тот факт, что на максимальной скорости он будет находиться в воздушной каверне — полости с водяным паром, образующейся при движении — что снизит сопротивление среды.