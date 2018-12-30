"Новогодний сюрприз. Да, да, в торговых павильонах столицы Армении можно приобрести высококачественное сливочное масло из "братского Азербайджана". Но разочарую и поспешу сообщить, что на самом деле это – спред и, по-моему, он вреден для армян", - написала гражданская активистка Сона Агекян.

В армянском сегменте социальных сетей активно распространяется информация о сливочном масле из Азербайджана, которым массово торгуют в Ереване.

В качестве доказательства активистка сняла на видео этот продукт, а также выложила фотографии. Судя по этим материалам, масло под названием "Московское" упаковано азербайджанской компанией "Фармер".

На публикацию Соны отреагировал руководитель департамента оценки риска пищевых цепей Центра эколого-ноосферных исследований Национальной Академии наук (НАН) Армении Давид Пипоян. Он сообщил, что побывал в целом ряде магазинов Еревана, однако нигде этого масла не встретил.

"Мы ходили по магазинам до 30 декабря. Нигде не встречал масла в такой упаковке. Сегодня в магазинах, расположенных в трех районах, такого масла не было", - написал Пипоян на своей странице в социальной сети Facebook.

Он добавил, что уже обратился по этому вопросу в государственные органы.

Напомним, что это не первый раз, когда товары из Азербайджана вызывают панику в Армении. Ранее на прилавках магазинов в Армении появлялись азербайджанский чай и яблоки.