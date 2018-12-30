19:07

Азербайджанка Лана Атакишиева, которая служит на должности комиссара полиции в Берлине, может получить неофициальное звание «самой горячей полицейской Германии», пишет немецкий сайт Extratipp.com.

Издание предполагает, что очень скоро 30-летняя уроженка Баку отнимет этот титул у Адриенны Колежар – очаровательной полицейской из Дрездена, имеющей более 650 тысяч подписчиков в Инстаграме. «Адриенна любит демонстрировать свое стройное тело в соцсети и делает из этого шоу, - пишет Extratipp.com. – Много фотографий на пляже в бикини. Она забыла о своей основной работе и побывала на Мальдивах, в Дубае, Флориде, Нью-Йорке и Амстердаме. 34-летняя сотрудница правоохранительных органов получила выгодные контракты, по которым рекламировала косметику и автомобили. Более того, она даже стала вести свое фитнесс-шоу на немецком ТВ.

Но в 2019 году все может измениться. Адриенна объявила, что возвращается на активную полицейскую службу, и здесь ей придется преодолеть конкуренцию с реальной соперницей - Ланой Атакишиевой. Удастся ли ей это сделать? За 15 лет Лана прошла путь от мигранта до комиссара берлинской полиции. В своем профиле в Инстаграме девушка тоже делится сексуальными фотографиями в бикини, в коротких платьях, а также кадрами, снятыми во время тренировок. Пока по количеству поклонников в Инстаграме Лана заметно уступает Адриенне Колежар. У нее на данный момент чуть больше 52 тысяч подписчиков. Но с такой привлекательной внешностью дама из Азербайджана вполне может стать самой популярной и самой горячей женщиной-полицейским в Германии. Она знает, как надо преодолевать сопротивление. Об этом говорит ее путь от девочки-мигранта до комиссара полиции».