Азербайджанка претендует на титул «самой горячей полицейской Германии» Фото
Азербайджанка Лана Атакишиева, которая служит на должности комиссара полиции в Берлине, может получить неофициальное звание «самой горячей полицейской Германии», пишет немецкий сайт Extratipp.com.
Издание предполагает, что очень скоро 30-летняя уроженка Баку отнимет этот титул у Адриенны Колежар – очаровательной полицейской из Дрездена, имеющей более 650 тысяч подписчиков в Инстаграме.
«Адриенна любит демонстрировать свое стройное тело в соцсети и делает из этого шоу, - пишет Extratipp.com. – Много фотографий на пляже в бикини. Она забыла о своей основной работе и побывала на Мальдивах, в Дубае, Флориде, Нью-Йорке и Амстердаме. 34-летняя сотрудница правоохранительных органов получила выгодные контракты, по которым рекламировала косметику и автомобили. Более того, она даже стала вести свое фитнесс-шоу на немецком ТВ.
Но в 2019 году все может измениться. Адриенна объявила, что возвращается на активную полицейскую службу, и здесь ей придется преодолеть конкуренцию с реальной соперницей - Ланой Атакишиевой. Удастся ли ей это сделать?
За 15 лет Лана прошла путь от мигранта до комиссара берлинской полиции. В своем профиле в Инстаграме девушка тоже делится сексуальными фотографиями в бикини, в коротких платьях, а также кадрами, снятыми во время тренировок.
Пока по количеству поклонников в Инстаграме Лана заметно уступает Адриенне Колежар. У нее на данный момент чуть больше 52 тысяч подписчиков. Но с такой привлекательной внешностью дама из Азербайджана вполне может стать самой популярной и самой горячей женщиной-полицейским в Германии. Она знает, как надо преодолевать сопротивление. Об этом говорит ее путь от девочки-мигранта до комиссара полиции».
Haqqin.az уже рассказывал о Лане Атакишиевой, которая приехала вместе с мамой в Берлин в 15-летнем возрасте и ни слова не знала по-немецки.
«В школе ученики издевались надо мной, - вспоминает она. - Я много плакала, но всегда думала о своем отце, который работал в Баку, чтобы обеспечить семью, и приехал к нам только через шесть лет.
У меня никогда не было времени на друзей, но я всегда знала, чего хочу. Я мечтала стать полицейским, так как хотела хоть что-то изменить в этом мире».
Какое-то время Лана работала официанткой, чтобы помогать семье, а затем поступила в Берлинский университет экономики и права, где училась на факультете полицейской службы, а тема ее дипломной работы - «Мигранты в берлинской полиции: мотивация и барьеры». Немецкие СМИ, рассказывая о девушке из Азербайджана, приводили ее в качестве примера «успешной интеграции в немецком обществе».
Сегодня Лана - комиссар полиции и вот уже в течение трех лет отвечает за безопасность берлинского района Нойкельн.