Задержанного в Азербайджане сторонника Гюлена отправили в тюрьму

Согласно информации, Гелен был передан сотрудниками MİT полиции Анкары. После юридических процедур в Бюро по борьбе с терроризмом МВД Турции Гелена доставили в прокуратуру Анкары. После допроса суд вынес постановление об аресте Гелена.

Напомним, ранее Гелен работал преподавателем в одной из школ, открытых сторонниками Гюлена в Азербайджане. Операция по его задержанию была осуществлена после того, как тот попытался по поддельному паспорту покинуть Азербайджан и направиться в Беларусь. Сотрудники правоохранительных органов Беларуси вернули преступника в Баку, где его и задержали сотрудники MİT.