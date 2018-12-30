Иран отправляет флотилию к американским водам

Военно-морские силы Ирана направят корабли в Атлантический океан в качестве ответной меры на присутствие американского военного флота в Персидском заливе. Поход продлится около полугода, заявил заместитель командующего иранскими ВМС контр-адмирал Турадж Хасани. Об этом сообщают агентства IRNA и Reuters.

Хасани подчеркнул, что корабли военного флота под флагом Ирана будут находиться неподалеку от американских вод.

Одним из кораблей, которые должны участвовать в этой миссии, является эсминец "Саханд", недавно ставший на вооружение ВМС Ирана. Он несет на своем борту боевые вертолеты, оснащен зенитными и противокорабельными пушками, ракетами "земля-земля" и "земля-воздух", имеет технические возможности для ведения радиоэлектронной войны.