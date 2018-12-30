Британский лорд женился на официантке из Узбекистана

В Британии 77-летний лорд-мусульманин Мухаммед Илтаф женился на узбекистанке, которая моложе него на 45 лет, сообщает британская Daily Mail.

Согласно информации, Мухаммед Илтаф встретил 32-летнюю Гули Мурадову в кафе в 2013 году, где она работала официанткой. Между пожилым лордом и молодой женщиной завязались отношения.

Мурадова вернулась на родину, однако британский миллионер приехал за ней. Лорд развелся со своей первой женой и только после этого женился на Мурадовой в декабре 2018 года.

Свадьба состоялась в пятизвездочном отеле Grosvenor House. Как пишет издание, новая жена лорда на 15 лет моложе его дочери.