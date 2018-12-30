Американский самолет провел разведку возле российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенной там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные мониторинговых западных авиационных ресурсов.

Согласно информации, самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168764 вылетел с базы Сигонелла (Сицилия). В течение двух часов он курсировал по побережью Сирии возле базы Хмеймим и базы ВМФ России в порту Тартус на высоте 4,7 тысячи метров. Иногда самолет приближался к базам на расстояние менее 40 километров.

Как следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, в ближайшие дни акватория Средиземного моря около берегов Сирии будет закрыта для судоходства в связи с учениями ВМФ России.