В Индии посещение храма женщинами вызвало погромы и столкновения

Как сообщили сегодня индийские правоохранительные органы, на территорию храма в Сабаримале пропустили 46-летнюю гражданку Шри-Ланки. Она стала третьей женщиной, которой разрешили помолиться в святыне, несмотря на то что охрана комплекса пыталась остановить ее у входа.

В штате Керала на юге Индии продолжаются столкновения радикально настроенных индуистов с полицией. Их причиной стала отмена запрета на вход женщин в один из храмов, пишет Радио Свобода.

В связи с отменой запрета на посещение храма для женщин в "менструальном возрасте" (согласно правилам храма, это от 10 до 50 лет) по всей Индии проходят протесты радикально настроенных индуистов. Самого большого накала митинги достигают в штате Керала, где находится ранее запретная для многих женщин святыня.

Сообщается о задержании более 1300 человек только в этом регионе. Протестующие подожгли несколько местных отделений индийской правящей партии. Также известно о повреждении около сотни автобусов общественного транспорта в ходе митингов. В результате столкновений погиб один человек.

1 января впервые за несколько веков двум женщинам удалось войти в храм – святыню Сабаримала и помолиться. В тот же день в Индии женщины выстроились в живую цепь длиной 620 километров. Так они выступили в поддержку гендерного равенства. По оценкам властей, в акции приняли участие более пяти миллионов человек.