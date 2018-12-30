Пассажир скончался в бакинском метро

Сегодня на станции метро «Улдуз» скончался пассажир, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, находившийся в вагоне поезда мужчина, личность которого пока не известна, внезапно почувствовал себя плохо. С помощью других пассажиров он был высажен на станции «Улдуз». Ему была оказана первая помощь, вызвали врачей. Однако, несмотря на все их усилия, мужчина скончался.

Данную информацию подтвердил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Дополнительная информация будет предоставлена после установления личности умершего пассажира.

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