Названа самая простая и полезная диета на 2019 год

Специалисты в области диетологии, проанализировав около 40 наиболее популярных режимов питания, назвали самую простую и полезную диету на 2019 год. Рейтинг опубликовал журнал U.S. News & World Report.

По нескольким параметрам самым оптимальным вариантом стала средиземноморская диета, которая предполагает употребление в основном растительной пищи и ограниченного количества мяса и сладкого. Кроме того, этой диете очень легко следовать, но она полноценна и эффективна в плане потери лишнего веса.

К тому же британские ученые, в течение 17 лет пронаблюдав за рационом 23 тыс. человек, пришли к выводу, что средиземноморская диета снижает риск инсульта у женщин.