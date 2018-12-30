В казахстанском городе Семей группа местных жителей решила разгромить азербайджанский ресторан «Баку» и пригрозила расправой работникам этого заведения в отместку за гибель в Караганде казаха.

Напомним, как уже сообщал haqqin.az, в Казахстане троих армян обвиняют в убийстве 23-летнего мужчины возле ресторана в Караганде. В департаменте полиции Карагандинской области обнародовали фотографии и анкетные данные подозреваемых.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое мужчин: Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович. Задержанные признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления. Судом города Караганды в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Также сотрудниками департамента полиции Карагандинской области Нарек Гурурян объявлен в розыск», - сообщили в ведомстве.