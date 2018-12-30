В Казахстане попытались разгромить кафе «Баку» Видео
В казахстанском городе Семей группа местных жителей решила разгромить азербайджанский ресторан «Баку» и пригрозила расправой работникам этого заведения в отместку за гибель в Караганде казаха.
Напомним, как уже сообщал haqqin.az, в Казахстане троих армян обвиняют в убийстве 23-летнего мужчины возле ресторана в Караганде. В департаменте полиции Карагандинской области обнародовали фотографии и анкетные данные подозреваемых.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое мужчин: Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович. Задержанные признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления. Судом города Караганды в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Также сотрудниками департамента полиции Карагандинской области Нарек Гурурян объявлен в розыск», - сообщили в ведомстве.
В прокуратуре Караганды опровергли межэтнический характер массовой драки и призвали не верить заведомо ложным данным о причинах драки с поножовщиной.
«В прокуратуре призвали не поддаваться провокациям, а также напомнили, что за организацию незаконного митинга и участие в нем грозит административная или уголовная ответственность. За умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды и розни, также можно отправиться за решетку», - пишет «Спутник Казахстан».
Между тем, как пишет в своем блоге казахстанский политолог Арсен Сарсеков, «взрослые мужики, в Семее, в азербайджанском кафе «Баку» пришли спрашивать с армян за убийство казаха». «При этом внутри над дверью висит флаг Азербайджана. МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ. Дно пройдено».
«Эти люди… не в курсе, что Баку – это столица Азербайджана, врага Армении. Они понятия не имеют, чем флаг Азербайджана отличается от армянского. О вере и говорить не приходится...», - написал по этому поводу Арсен Сарсеков.
Ниже приводится видео. Внимание, слышна ненормативная лексика.