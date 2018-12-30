Бакинская мэрия предупреждает водителей

В связи с сильным ветром в Баку гражданам, а также водителям рекомендуется быть внимательными, сказал начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов, сообщает Trend.

По словам Мамедова, водители часто оставляют свои автомобили под деревьями, что очень опасно при ветреной погоде: «Просим водителей не парковаться под большими деревьями. Также просим граждан быть осторожными, рекомендуется не ходить под деревьями в связи с ветреной погодой».

По его словам, распоряжением главы Исполнительной власти Баку Хозяйственное объединение по озеленению переходит на усиленный режим работы в связи с ветреной погодой, которая будет наблюдаться в последующие два дня.