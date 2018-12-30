МИД об убитых в Украине студентках

Убитые в Харькове студентки являются гражданками Турции, с Азербайджаном их связывает только происхождение, сказала Sputnik Азербайджан глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя сообщения украинских и турецких СМИ об убийстве двух студенток.

Отметим, что тела двух девушек-второкурсниц Зейнаб и Букет, которые получали образование в одном из университетов Харькова, с признаками насильственной смерти были обнаружены на съемной квартире. Сообщалось также, что они были уроженками Евлахского района Азербайджана.

В правоохранительных органах Евлахского района заявили, проверив базу данных, что погибшие студентки происходили из евлахских семей турок-месхетинцев, которые в свое время эмигрировали в Турцию и приняли гражданство этой страны.

По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана, правоохранительные органы Украины приступили к переговорам с посольством Турции в Киеве с целью задержать подозреваемого. Поскольку убитые девушки являлись гражданками Турции, МИД Азербайджана не располагает сведениями о других обстоятельствах преступления.