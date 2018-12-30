Задержанный в Москве американец оказался гражданином еще трех стран

Задержанный в России по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан оказался гражданином еще трех стран, сообщает The Wall Street Journal.

Брат-близнец Уилана - Дэвид рассказал, что они с Полом родились в Канаде в семье британских иммигрантов. Затем они переехали в США, что позволило им с братом стать натурализованными американскими гражданами. Кроме того, братья являются ирландцами в третьем поколении и по закону имеют право претендовать на гражданство этой страны. Пол решил воспользоваться этим правом.

На вопрос, каковы условия содержания Пола Уилана в московском СИЗО «Лефортово», собеседник издания ответил: «Он делает то, что ему положено».

Посольство Ирландии в Москве уже запросило консульский доступ к заключенному после запроса о помощи. В МИД Канады подтвердили арест своего гражданина в России.