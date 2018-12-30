В Мексике нашли храм ацтекского бога

Согласно информации, археологи нашли руины культового сооружения около мексиканского города Теуакан. По оценке специалистов, сооружение использовалось индейцами Мезоамерики в период между 1000 и 1260 годами нашей эры.

Жертвенные алтари, а также каменные структуры, обнаруженные во время раскопок, позволили установить, что храм был связан с культом ацтекского бога Шипе-Тотек. Это божество в мифологии считалось покровителем сельского хозяйства. В храме археологи нашли два алтаря для жертвоприношений и скульптуры Шипе-Тотек. Скульптуры — огромный череп в маске из человеческой кожи и туловище — были вырезаны из базальта.

«Шипе-Тотек был одним из самых важных мексиканских богов до колонизации страны. Люди считали, что в его власти находится сельское хозяйство, война и мир, возможность обрести покой. Найденный храм очень важен для понимания культуры всего Мексиканского залива», — сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики.