В Гёйчае в пятиэтажном общежитии, заселенном вынужденными переселенцами, произошел пожар, сообщает сайт МЧС.

В результате вспыхнувшего в коридоре третьего этажа пожара сгорело восемь электросчетчиков. Квартиры общежития были защищены от огня. Пожар был потушен силами противопожарной службы.

Напомним, в ночь на 3 января в Хатаинском районе Баку в общежитии, где проживали вынужденные переселенцы, произошел пожар, в результате которого жилая площадь пришла в негодность.