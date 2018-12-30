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Несколько месяцев назад британские СМИ сообщили, что в числе многомиллионного имущества, обнаруженного у супруги экс-главы Межбанка Джахангира Гаджиева - Замиры Гаджиевой, числится и частный самолет Gulfstream G550. Азербайджанский блогер Джаваншир Гасанлы, получивший известность своим сенсационным расследованием о многомиллионном семейном бизнесе экс-министра экологии Гусейнгулу Багирова, обнародовал документы о том, как Джахангир Гаджиев приобрел личный самолет.

Согласно этим документам, экс-глава Межбанка заказал частный самолет у корпорации Gulfstream Aerospace в 2011 году и уже в 2013 году перечислил за него 42,5 миллиона долларов. При этом в договоре указывалось, что если покупатель по каким-либо причинам откажется приобрести этот самолет, то он должен выплатить корпорации издержки в размере 7 миллионов долларов. Gulfstream G550, который в настоящее время стоит более 65 миллионов долларов, выпускается с 2003 года. Способность находиться в воздухе 13-14 часов обеспечивает беспосадочный перелет, к примеру, из Москвы в Лос-Анжелес. Полет на высоте 15500 метров (550-й эшелон), где нет других самолетов, с учетом крейсерской скорости (904 км/ч) дает ощутимый выигрыш во времени. Обычная пассажировместимость G550 составляет 12-14 человек, которые размещаются с идеальным комфортом, несмотря на относительно неширокий фюзеляж. Салон имеет три секции для размещения пассажиров. Почти такое же пространство отведено под служебные помещения, которые занимают комната отдыха экипажа, один или два санузла и весьма просторная кухня в передней или задней части салона.