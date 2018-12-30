В Баку ограбили квартиру спортивного директора «Нефтчи»

Крайне неприятно начался год для спортивного директора «Нефтчи» Джейхуна Султанова. Вернувшись из Грузии, где он вместе с семьей проводил новогодние праздники, функционер бакинского клуба обнаружил, что его квартира ограблена.

Как удалось узнать haqqin.az, полиция не смогла задержать грабителя по горячим следам. Ведется следствие.

Квартира расположена в высотном здании на Тбилисском проспекте. Выяснилось, что ограбление произошло в ночь с 1 на 2 января. Причем вор проник в две квартиры. Сначала он спустился с крыши 21-этажного здания на 19-й этаж и ограбил квартиру там, затем спустился на 11-й этаж, где располагается квартира Джейхуна Султанова.

Как сообщает Sportinfo.az, вор вынес из квартиры деньги, ювелирные украшения, шубу и другие ценные предметы. По информации сайта, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что орудовал профессиональный грабитель. Он надел мешок на камеру видеонаблюдения, лицо были закрыто, а «работал» вор в перчатках.