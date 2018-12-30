В посольстве России в Бенине заявили, что на борту судна находились 26 человек, в том числе 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. Гражданство захваченных неизвестно, пишет ТАСС.

Об инциденте российскую дипмиссию проинформировал штаб ВМС Бенина. В настоящее время судно находится в территориальных водах Нигерии. В посольстве также сообщили, что делают все возможное для оказания помощи гражданам РФ.

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В ночь на 2 января у берегов Бенина, государства в Западной Африке, пираты атаковали судно MSC Mandy, на борту которого находились 23 гражданина России и гражданин Украины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Россморречфлота, пираты похитили шестерых россиян. Остальные 18 членов экипажа не пострадали.

Консульские отделы в Нигерии и Бенине занимаются вопросом освобождения моряков.