В США могут ввести чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой. Об этом американский лидер сказал в ходе пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, передает Reuters.



Отвечая на вопрос, рассматривал ли он вопрос о введении особого режима чрезвычайного положения для этих целей, Трамп ответил: «Да. Мы можем сделать это. ...Я могу сделать это».



Чрезвычайное положение сможет поставить точку в конфликте между Трампом и демократами по поводу строительства стены, поскольку позволит добиться финансирования проекта в обход Конгресса.



В пятницу Палата представителей США, где демократы составляют большинство, одобрила законопроекты о бюджете до 30 сентября 2019 года. Согласно одному из них, на охрану границ будет выделено $1,3 млрд и дополнительно $300 млн на установку видеокамер и другого защитного оборудования на границах. Республиканцы требовали принять документ с заложенными $5,6 млрд на строительство стены между США и Мексикой.

