Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в ходе телефонных переговоров обсудили вопрос о предотвращении конфликтных ситуаций во время операций военных США и РФ в Сирии, заявил представитель комитета начальников штабов США Патрик Райдер, сообщает Интерфакс.

"Как и в прошлом, оба участника разговора договорились не разглашать детали того, что они обсудили", - отметил П.Райдер.

* * * 02:23

В ходе переговоров по телефону между начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом была обсуждена ситуация в Сирии и другие актуальные вопросы, сообщает Интерфакс со ссылкой на российское минобороны.

"В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении минобороны РФ.

"Сторонами подтверждена важность поддержания существующего канала связи", - отмечается в сообщении.