«Желтые жилеты» не сдаются

"Желтые жилеты" намерены провести в субботу во Франции восьмой по счету общенациональный день протеста. Об этом свидетельствует распространенное в пятницу заявление одной из радикальных организаций манифестантов - "Франция в ярости" (La France en colre). Ее возглавляют два инициатора нынешнего протестного движения в стране - Эрик Друэ и Присцилла Людоски, передает ТАСС.

На странице в Facebook, посвященной дню протеста в Париже, о своем намерении принять участие в манифестациях заявили более 3 тыс. человек. Организация "Франция в ярости" впервые в истории нынешних протестов подала в префектуру Парижа заявку на манифестацию. Возможно, это связано с тем, что сам Эрик Друэ уже дважды задерживался полицией и в этом году ему предстоит два раза предстать перед судом - за организацию несанкционированных шествий и митингов, а также за незаконное ношение холодного оружия.

Основная группа манифестантов намерена собраться в Париже на правом берегу Сены, на площади Отель-де-Виль у здания мэрии и оттуда перейти на остров Сите в районе Собора Парижской Богоматери. Далее по левому берегу реки они хотят дойти до здания Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) и провести там митинг. Возможно появление манифестантов и на Елисейских полях.