Трамп грозит демократам многолетним «шатдауном»

Президент США Дональд Трамп готов к тому, что вызванная бюджетным кризисом частичная приостановка работы ряда федеральных учреждений («шатдаун») может продолжаться «очень долго», передает «Немецкая волна».

По словам сенатора-демократа Чака Шумера, глава государства на встрече с лидерами демократов в Белом доме в пятницу, 4 января, говорил о «месяцах или даже годах» сохранения подобной ситуации.

В то же время Трамп назвал очередной раунд переговоров о решении бюджетного кризиса «очень продуктивным». В свою очередь, спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси заявила о «временами полемическом» характере встречи. Стороны согласны продолжить переговоры, подчеркнула Пелоси. Новая встреча представителей Белого дома и Конгресса пройдет утром в субботу, 5 января, сообщили в администрации президента.