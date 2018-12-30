Израилю угрожают "тюремной интифадой"

Палестинские заключенные, отбывающие наказание в израильских тюрьмах за террор, предупредили: ужесточение условий их содержания они воспринимают как объявление войны.

Новостная служба корпорации "Кан" сообщила, что в совместном заявлении, подписанном заключенными состоящими в ФАТХ, ХАМАС и "Исламский джихад", говорится, что они готовы к "интифаде" в стенах тюрьмы и призвали находящихся на свободе палестинцев поддержать их борьбу.

О том, что правила содержания в тюрьмах террористов будут ужесточены, 2 января сообщил министр внутренней безопасности Гилад Эрдан. В частности, Израиль намерен прекратить практику раздельного размещения заключенных, принадлежащих к ФАТХу и ХАМАСу. Заключенным, отбывающим наказание за преступления в области безопасности, будет запрещено готовить еду в камере, и им придется довольствоваться тюремной пищей. Кроме того, будут пересмотрены нормы потребления воды на одного заключенного.