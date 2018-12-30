Россия наращивает свои инновационные возможности в модных сферах ведения войн. При этом новейшая ракетная система российского президента Владимира Путина «Авангард» в большей степени предназначена для того, чтобы привлечь внимание Соединенных Штатов, нежели для усиления ядерной мощи России, пишет американское издание Washington Examiner.

Объявив о том, что «Авангард» будет поступать на вооружение в передовые части российских вооруженных сил, Путин отметил, что теперь американские системы ПРО просто бессильны. Дело в том, что «Авангард» предположительно дает возможность своим боевым ядерным блокам уклоняться от любых американских средств перехвата. Путин уверен в том, что теперь Россия может сравняться или даже обогнать Америку в полномасштабном ядерном противостоянии.

Программа по созданию «Авангарда» действительно производит большое впечатление, потому что этот комплекс превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии.

Американское издание отмечает, что вместе с тем, средства наведения на цель, материально-техническое и организационное обеспечение, а также ударные возможности России существенно уступают американским (хотя системы наведения постоянно совершенствуются). В основном это вызвано тем, что российские подводные лодки с баллистическими ракетами слишком шумные, российские стратегические бомбардировщики слишком старые, а профессионализм российских военных слишком непредсказуем. В свою очередь, Соединенные Штаты наверняка одержат верх в ядерной войне с Россией, даже если издержки от этой войны для гражданского населения США будут ужасны.

Но система «Авангард» дает Владимиру Путину возможность подать Америке сигнал о том, что он по-прежнему полон решимости финансировать свой военно-промышленный комплекс и армию, приближая ее по возможностям к американской и создавая военную угрозу США. Путин публично заявляет, что американцы сами виноваты в появлении «Авангарда», поскольку они разработали свою систему ПРО.