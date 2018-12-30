Американцы уходят и из Сомали

США планируют уменьшить свое военное присутствие в Сомали и сократить авиаудары по повстанцам радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», передает телеканал NBC.

Согласно данным источника в американской администрации, власти США считают, что «Аш-Шабаб» не представляет прямой опасности для Соединенных Штатов, хотя и остается угрозой для правительства Сомали и соседних стран.

В связи с этим планируется сокращение американского присутствия в Сомали.

В Пентагоне пока не подтвердили эти данные, сообщает издание.