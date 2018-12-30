В России испытывают замену пистолету Макарова

В России прошли испытания нового пистолета для Министерства обороны.

Как сообщается на сайте Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, который проводил испытания, новое оружие способно функционировать в экстремальных условиях. В том числе в широком диапазоне температур от +50 до -70 градусов по Цельсию.

В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии.

Новое оружие, отмечают СМИ, может прийти на смену пистолету Макарова, который приняли на вооружение в 1951 году.