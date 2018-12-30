Азербайджанцы переходят на грузинское вино Новый исторический рекорд Грузии
В 2018 году из Грузии было экспортировано 86,2 миллиона бутылок вина в 53 страны мира (по 0,75 литров), что является абсолютным рекордом страны за последние 30 лет, сообщает Национальное агентства вина Министерства сельского хозяйства Грузии.
Стоимость экспортированных за год вин составила 203 миллиона долларов, что на 20% больше показателей 2017 года.
Топ-десятка стран-импортеров грузинского вина в 2018 году выглядит следующим образом:
Россия – 53,6 миллиона бутылок, рост экспорта в сравнении с данными 2017 года 12%;
Украина – 10,6 миллиона бутылок, рост экспорта 26%;
Китай – 6,9 миллиона бутылок;
Казахстан – около 3,6 миллиона бутылок, рост экспорта 8%;
Польша – 3,5 миллиона бутылок, рост 31%;
Латвия – 1,7 миллиона бутылок, рост 14%;
Беларусь – 1,6 миллиона бутылок;
Эстония – 581,1 тысячи бутылок, рост 11%;
Литва – 488,1 тысячи бутылок, рост 17%;
Германия – 483,7 тысячи бутылок, рост 20%.
Существенно растет экспорт грузинского вина и в Азербайджан. Так, в 2018 году рост составил 40%, приблизившись к отметке 200 тысяч бутылок.