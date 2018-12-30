В 2018 году из Грузии было экспортировано 86,2 миллиона бутылок вина в 53 страны мира (по 0,75 литров), что является абсолютным рекордом страны за последние 30 лет, сообщает Национальное агентства вина Министерства сельского хозяйства Грузии.

Стоимость экспортированных за год вин составила 203 миллиона долларов, что на 20% больше показателей 2017 года.