Новые факты о наворованных миллионах экс-министра Гусейнгулу Багирова

Отдел информации 14:00

Неделю назад haqqin.az писал о десятках компаний и элитной недвижимости за границей, которой владеет семья бывшего министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова. В частности, блогеру Джаванширу Гасанлы удалось раздобыть документы, свидетельствующие о том, что многомиллионные активы экс-министра сосредоточены в Великобритании, Германии, Австрии, Чехии, Кипре и Турции.

Джаваншир Гасанлы обнародовал продолжение своего расследования из которого становится известно, что сын бывшего министра Лятиф Багиров приобрел в Германии здание, стоимостью в 6 миллионов евро. Согласно информации Лятиф Багиров и его сестра Севиндж Багирова еще в сентябре 2006 года зарегистрировали в Вене компанию Liegenschaftsverwertungs GmbH. Компания имеет регистрационный номер FN 283461 f, а ее офис базируется по адресу Вена, Hütteldorferstraße 110.

В настоящее время 94 процента акций этой компании принадлежит немецкой компании Лятифа Багирова WU Immo Center GmbH, а 6% находится в собственности сестры Гусейнгулу Багирова Дурии Нуриевой. WU Immo Center GmbH была зарегистрировала 11 июня 2016 года в городе Вуперталь и позже купила здание, расположенной по адресу Hofkamp 71. В настоящее время здание сдается в аренду и приносит хозяевам ежемесячно 8,25 евро за каждый квадратный метр. Хотя изначально, в собственниках компании WU Immo Center GmbH числилась Дурия Нуриева, с июля 2017 года ее единоличным хозяином является Лятиф Багиров.