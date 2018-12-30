15:15

«Не следует успокаиваться на достигнутых успехах, необходимо постоянно совершенствовать деятельность азербайджанских войск на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях, а личный состав, сохраняя преимущество над врагом, должен в любой момент быть готовым к боевым операциям». Об этом в субботу в ходе служебного совещания в Центральном командном пункте сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, сообщает Минобороны.

В совещании, в котором приняли участие заместители министра обороны, командующие различными видами войск, начальники управлений и служб, командиры объединений, посредством видеосвязи также участвовали командиры объединений и другие ответственные офицеры, находящиеся в фронтовой зоне. Министр обороны напомнил поздравление азербайджанскому народу президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года и особо подчеркнул оценку, данную азербайджанской армии в праздничном поздравлении. Закир Гасанов также рассказал участникам совещания о конкретных задачах, поставленных перед личным составом.