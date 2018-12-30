Указ об автокефалии украинской церкви подписан в Стамбуле
В Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной церкви Украины. В патриаршем храме святого Георгия указ подписал Вселенский патриарх Варфоломей.
Уже завтра патриарх Варфоломей вручит томос митрополиту Епифанию, предстоятелю ПЦУ, созданной 15 декабря под покровительством Константинопольского патриархата.
На церемонии присутствовал украинский президент Петр Порошенко, некоторые украинские телеканалы вели прямую трансляцию.