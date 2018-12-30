Иран направит боевые корабли к берегам США

В марте корабли Исламской Республики Иран направятся в Атлантический океан к побережью США для несения боевого дежурства, заявили в военном ведомстве страны. Об этом пишет IRNA.

"Миссия может занять до пяти месяцев ввиду дальности маршрута", - уточнил заместитель командующего ВМС Ирана.

В ведомстве добавили, что заход кораблей в Атлантический океан будет контрмерой в ответ на присутствие флота США в Персидском заливе.

Отмечается, что в составе флотилии будет находиться новейший иранский эсминец "Саханд".