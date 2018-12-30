Бельгия закрывает двери для мигрантов

Партия "Фламандский интерес" в Бельгии предложила ввести по меньшей мере десятилетний мораторий на миграцию, такое предложение было озвучено в рамках предварительного оглашения программы движения в перспективе предстоящих весной парламентских выборов.

"Двери должны быть закрыты, по крайней мере, на десять лет. Не из-за расизма или чувства ненависти к тем, кто находится за дверью, но из любви к тем, кто живет в своем доме", - цитирует пресс-служба партии слова ее лидера Тома ван Грикена.