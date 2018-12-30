Ирак больше всех страдает от антииранских санкций

Ирак больше всех страдает от санкций, восстановленных США против Ирана, сообщил РИА Новости представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад.

«Ирак больше всех страдает от этих санкций, потому что Ирак в принципе полагается на газ и электричество Ирана, и их приостановка означает, что ни на данный момент, ни в ближайшем будущем не будет альтернатив», - заявил Джихад.

По его словам, колебания в ценах на нефть также вредят Ираку. Ирак не рассматривает получение пользы за счет вреда соседним странам.

«Ирак состоит в ОПЕК, которая организует процесс производства нефти на мировом уровне. Была историческая договоренность между производителями внутри ОПЕК и за пределами ОПЕК, следовательно, эта договоренность не дает государству действовать в одностороннем порядке. Решение является общим решением, и так как решение общее, оно пойдет на пользу всем», - заявил представитель министерства.