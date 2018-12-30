Столкновения с полицией в Париже

Французская полиция применила в субботу Париже слезоточивый газ против "желтых жилетов", которые начали кидать в стражей порядка бутылки и камни. Об этом передает Agence France-Presse (AFP).

По его данным, инцидент произошел на набережной Сены, недалеко от мэрии. По информации агентства, это первая стычка во французской столице во время восьмого общенародного дня протестов "желтых жилетов".

Слезоточивый газ правоохранительным органам также пришлось применить в городе Бове после провокаций со стороны манифестантов. Как указывает АФП, в демонстрациях в этом населенном пункте принимают участие около 600 человек.

По меньшей мере 3,5 тыс. человек принимают участие в манифестациях "желтых жилетов" в Париже в субботу. Такие данные на 14:00 привел телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.