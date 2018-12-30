В горах Сочи погибли два лыжника

Два горнолыжника погибли в горах Красной поляны в Сочи в результате схода лавины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в городской администрации.

По словам собеседника агентства, несчастный случай произошел сегодня. Двое молодых мужчин пытались самостоятельно выбраться из снега, но им это не удалось. Когда спасатели МЧС извлекли спортсменов, оба были без сознания. По пути в больницу они скончались.

Днем ранее, 4 января, напомнил источник, администрация Сочи распространила сообщение о сходе лавин в горах Красной поляны.