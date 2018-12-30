Бакинский газ отравил мать и семеро детей

В поселке Горадил Абшеронского района от угарного газа отравились женщина и семеро ее детей. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.

По его словам, 41-летняя Эльнара Асланова и семеро ее детей помещены в Республиканский центр токсикологии.

Самому младшему из отравившихся детей всего три года, старшему – 13 лет. Женщина является матерью 10 детей, но признаков отравления у остальных не наблюдается.

«Мать и ее дети почувствовали себя плохо. Им вызвали скорую. Врачи поставили диагноз – отравление угарным газом», - сказал он.