Болтон обсудит в Израиле вывод войск США из Сирии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в субботу в Израиль, чтобы обсудить с руководством страны общие приоритеты, а также вывод войск из Сирии.

"Только что приземлился в Израиле. С нетерпением жду завтрашней встречи с высокопоставленными официальными лицами Израиля для обсуждения ряда общих приоритетов Соединённых Штатов и Израиля, в том числе твердой приверженности США безопасности Израиля", - написал Болтон в сети микроблогов Twitter.