Азербайджан обыграл Люксембург, но может не попасть на Евро

Сегодня в Баку азербайджанские волейболисты в матче 5-го тура обыграли сборную Люксембурга со счетом 3:1 (25:18, 27:25, 21:25, 25:20). В другой игре группы «G» Греция выиграла у Швеции – 3:0.

Таким образом, перед последним туром, который будет сыгран 9 января, турнирное положение выглядит так:

1.Греция – 5 побед (14 очков);

2.Азербайджан – 3 (8);

3.Швеция – 1 (5);

4.Люксембург – 1 (3).

В 6-м туре Азербайджан сыграет на выезде со Швецией. Учитывая то, что главным критерием при определении позиций команд является количество побед, сборная Азербайджана благодаря сегодняшнему успеху обеспечила себе 2-е место.

По итогам отбора победители семи групп, а также пять лучших команд, занявших 2-е места, напрямую выйдут в финальную стадию. При определении счастливой пятерки в группах, в которых играют четыре команды (таковых пять из семи), не будут учитываться результаты матчей со сборной, занявшей 4-е место.

Скорее всего, 4-е место в нашей группе займет Люксембург, у которого Азербайджан дважды выиграл (3:2, 3:1). Поэтому наша команда лишится двух побед и пяти очков. В связи с этим сборной Азербайджана очень важно набрать очки в заключительном матче со Швецией. В противном случае подопечные Фарида Джалалова, весьма вероятно, окажутся в числе двух неудачников, занявших 2-е места, но имеющих худшие показатели.

Для сравнения посмотрим, какие результаты на данный момент у других команд, занимающих 2-е места в своих группах: Финляндия – 1 победа, 4 очка (1 игра в запасе), Израиль – 1 победа, 3 очка (1 игра в запасе), Черногория – 1 победа, 4 очка (1 игра в запасе), Австрия – 1 победа, 4 очка (2 игры в запасе), Норвегия – 1 победа, 2 очка (1 игра в запасе), Македония – 1 победа, 4 очка (2 игры в запасе).

Как видим, сборная Азербайджана, у которой при вычете побед над Люксембургом 1 победа и 3 очка, опережает пока Норвегию и идет на равных с Израилем. Однако в случае поражения в Швеции позиции нашей команды ухудшатся и путевка на Евро, скорее всего, уплывет от нас.

Финальная стадия чемпионата Европы-2019 пройдет в сентябре 2019 года в Бельгии, Франции, Голландии и Словении. Там примут участие 24 сборные: 4 организатора, 8 лучших команд по итогам Евро-2017 и 12 сборных, прошедших отбор.

Отметим, что мужская волейбольная сборная Азербайджана ни разу не пробивалась в финальные стадии чемпионатов мира или Европы.