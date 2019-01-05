Ученые спрогнозировали новую галактическую катастрофу

Астрофизики из Даремского университета пришли к выводу, что новая галактическая коллизия может «пробудить» черную дыру в центре Млечного пути и привести к его десятикратному увеличению, передает Sky News.

Ученые предупредили, что столкновение между Большим Магеллановым Облаком и нашей галактикой может произойти намного раньше, чем ожидаемое столкновение нашей галактики с соседней галактикой Андромеды.

По словам экспертов, это катастрофическое столкновение может произойти в течение двух миллиардов лет: намного раньше, чем ожидаемое через восемь миллиардов лет столкновение с Андромедой.

Согласно исследованиям астрофизиков, опубликованным в журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества, существует вероятность того, что вследствие столкновения наша Солнечная система может выйти из галактики и оказаться в намного более загадочных территориях глубокого космоса.

В итоге этих процессов увеличившаяся черная дыра начнет излучать высокоэнергетическую радиацию, которую исследователи описывают, как «космический фейерверк».