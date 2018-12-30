В Молдове запрещают одноразовые полиэтиленовые пакеты

C нового года в Молдове запрещено использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в розничной торговле. Это предусмотрено поправками в законодательство о внутренней торговле, которые вступили в силу с 1 января 2019 года.

В соответствии с новыми положениями законодательства, первыми из магазинов исчезли т.н. "толстостенные" пакеты - с толщиной стенок более 50 микрон. Их производство и импорт полностью запрещено, а в магазинах их будут продавать только до завершения продажи остатков на складах.

Через год из оборота будут изъяты пакеты толщиной от 15 микрон. Они считаются самыми вредными: их сбор и переработка затруднительны из-за незначительного веса в 7-8 граммов. С 2021 года под запрет попадут любые пакеты, за исключением пластика, используемого для упаковки товаров в заводских условиях.

"В рамках госпрограммы по защите окружающей среды за два года полиэтиленовые пакеты должны быть полностью выведены из торгового оборота", - отмечается в законе, который парламент Молдовы принял в окончательном чтении в июле.

По данным Минэкономики, в Молдове на каждого жителя приходится порядка 140 пластиковых пакетов в год. Всего в республике использовалось 420 млн пакетов в год, 90% из которых импортировались из Украины, Болгарии, Румынии, Китая.