Макрон осудил насилие во время протестов "желтых жилетов"

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций "желтых жилетов" во Франции в субботу и призвал к диалогу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Еще раз чрезмерная жестокость обрушилась на республику - ее стражей, представителей и символы. Те, кто совершает эти действия, забывают суть нашего гражданского договора. Правосудие восторжествует. Каждый должен взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу", - написал президент в микроблоге в Twitter.

Ранее газета Parisien сообщила, что официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво был эвакуирован из своего кабинета после вторжения группы демонстрантов во двор министерства. По информации издания, протестующие также пытались вторгнуться в другие министерства.

Субботние марши стали восьмым раундом манифестаций, которые начались 17 ноября с требований не повышать налоги на бензин. В этот день на улицы по всей Франции вышли более 280 тысяч манифестантов.

По данным издания Monde, в Париже в протестах принимают участие порядка 4 тысяч человек. Массовое шествие стартовало от площади Отель-де-Виль у парижской мэрии.