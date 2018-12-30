Расим Агаев 10:15

Сирия для Вашингтона стала вдруг обузой. США оказались перед дилеммой: с кем быть дальше – с курдами или турками? Американцы остались с турками. Как никак, а все-таки союзники. На данный историко-политический момент, между прочим, и гадать нечего: как говорят русские, старый друг, лучше новых двух. А курдов в очередной раз кинули. Увы! Так высказался в прямом эфире один из известных израильских военно-политических деятелей Я́ков Ке́дми (Яков Иосифович Казако́в, бывший москвич, позже дипломат, руководитель службы «Натив», многое сделал для репатриации евреев, прежде всего, советских в Израиль ....).

Американцы приходят и уходят, а русские остаются - Американцам там более нечего было делать – они пришли в Сирию из-за ИГИЛ. Террористическая организация разгромлена, так, по крайней мере, оповестил мир Дональд Трамп, стало быть, свою миссию его армия выполнила, - считает цитированный выше Я.Кедми. А как же вторая причина, о которой столько было сказано и журналистами, но, что важнее – политическими и военными экспертами – Башар Асад. Ведь он тоже вроде бы должен уйти. В том-то и дело, что «вроде бы…» Теперь выясняется, что его положение еще более укрепилось, и совершенно неожиданным образом – гарантированной поддержкой Москвы. На этот чисто ближневосточный парадокс у израильского военно-политического деятеля свой ответ. В Вашингтоне очень хотели убрать сирийского лидера Башара Асада. Однако последний усидел. Точнее, ему помогли усидеть русские. А им ничего другого не оставалось делать.

На Башара-то они сделали ставку не сегодня и не вчера, а еще со времен отца-президента Хафеза Асада. Это советских дипломатов когда-то смущал термин «потомственная диктатура». (То были времена, когда советские штыки помогали удержаться у власти Насеру в Египте, тому же Саддаму Хусейну в Ираке, Муаммару Каддафи в Ливии… ). Но и то правда, что потом пришли и другие времена, когда тот же Саддам Хусейн заявил так, чтобы его услышали и в Вашингтоне: «Я не хочу, чтобы кто-то из подвала советского посольства завил о революции в Багдаде и призвал на помощь советские войска…» Интересно, сожалел ли об этом своем кульбите Саддам, когда курдский палач набрасывал ему на шею петлю? Всякое случалось за годы проникновения на Ближний Восток так называемых советских военспецов. Но чтобы так вот – петлю на шею! Такое не припоминается… (не знаю, как восхищавшиеся предательством Горбачева советские демократы, но лично я в те годы не мог смотреть в глаза своим арабским друзьям).

Кто бывал в Дамаске во времена, когда маленький Башар, как говорят, гонял мяч по траве, помнит, что отец-президент делал ставку на старшего сына –Баселя. Но тот нежданно погиб и Х.Асаду пришось срочно примерять президентское кресло под младшего. И ничего, 16-ый президент САР к 35 годам возглавивший Сирию (2001-г.), таки усидел, хотя западные корреспонденты не раз предрекали ему скорый конец. Секрет «усидчивости» молодого главы Сирийской Арабской Республик был прост как дамаскский айран. На него сделали ставку те же люди, что помогали держаться на плаву генералу Хафезу Асаду, ставшему перед тем участником по крайней мере трех госпереворотов. С этим багажом и пришла Сирия к возгоранию гражданской войны в 2011 году, которая продолжается по сей день. Но неожиданный уход американцев указывает на то, что Башар Асад может превзойти по президентскому долголетию собственного отца, который рулил страной без малого 29 лет (1971—2000).

- Американцам нечего было делать в Сирии. Они пришли в эту арабскую страну по двум причинам. Первая – ИГИЛ. Теперь эта террористическая органиация разгромлена, и если верить Трампу – она полностью уничтожена, стало быть – пора возвращаться домой. (Это опять из размышлений Я.Кедми). Головная боль американцев Но остается вторая причина,вынудившая США десантироваться в объятую нескончаемыми распрями страну – ее глава - Башар Асад. Эта головная боль для американцев, видимо, так и останется нерешенной. Придется им дожидаться пока он покинет страну подобно своему отцу. Великие страны могут позволить себе неспешность в войне с малыми диктатурами. Какие бы юные нетерпеливые революционеры не метили в президенты. Складывается ситуация, которая и послужила основанием для новой политической версии об американо-русской секретной договоренности в отношении Сирии. Как бы невероятно это не звучало, а такое исключить полностью тоже нельзя.

Из Катара Россия сможет контролировать небо Ирана плюс русские просторы до самого Байкала. Но и американцы не в накладе. На военной базе Эль-Удейд они, по данным CNN, разместили около 11 тыс. военнослужащих, отсюда США контролируют полеты военной авиации в Ираке, Сирии, Афганистане, (короче, примерно, в 20 странах мира). Последовавшие отставки из генеральского ряда США ставят перед главнокомандующим вопрос, цену которому мир узнает нескоро: зачем надо было затевать войну, коли выход из нее смотрится столь предпочтительным мирным решением. Военное десантирование на Арабский Восток обошлось американской казне почти в семь с половиной триллионов долларов. Впрочем, Соединенным Штатам не привыкать. Известный военный эксперт и отставной офицер ВМС США Генри Хендрикс подсчитал, что на содержание авианосной ударной группы АУГ, имеющей в своем составе один авианосец, пять крейсеров и эсминцев, многоцелевую атомную подводную лодку, порядка 80 единиц авиационной техники и не менее 6700 человек, обходится Пентагону в очень крупную цифру – около шести с половиной миллиона долларов в день. Соединенные Штаты располагают десятью такими АУГ. На их содержание и эксплуатацию тратится порядка 65 миллионов ежедневно.

Тот же Хендрикс подсчитал, что сброс каждой единицы боеприпасов в Афганистане, Ираке и Сирии обошелся Пентагону в 7,5 миллионов долларов. А что же Россия? 17 марта 2016 года президент России Владимир Путин объявил, что военная операция в Сирии обошлась России в 478 миллионов долларов. Исходя из официального заявления президента России, ежедневные расходы на военную операцию по прошествии 167 дней после ее начала составляли около 2,87 миллиона долларов в день. Расчеты британского военного журнала «Джейнс» (Jane's) о предполагаемых расходах Москвы на военные операции в Сирии не слишком расходятся с этими данными. По мнению экспертов журнала, они составляют от 2,4 миллиона до 4 миллионов долларов в день. То было в самом начале конфликта. Общий объем расходов, скорее всего, россияне узнают нескоро. Но и без этого ясно, что риски Кремля куда более велики пентагоновских. К тому же, Вашингтону главное вовлечь Москву в драку, из которой будет не просто ей выбраться. А это попахивает новым Афганистаном. Господи, мечта-то какая… Оборонный бюджет США на 2019 год утвержден Трампом в размере $716 млрд. Исходя из этих цифр не трудно подсчитать примерные расходы на содержание американского флота, плюс около 70 военных баз в разных концах света обходятся… Какова цена этих игрушек Трампа, а, читатель? Счет идет на триллионы ежегодно. И думать ,что это будет продолжаться бесконечно, было бы больше чем наивностью. Бизнесмен по призванию, таковым остается, избравшись президентом единственной сверхдержавы, таковым останется до конца своей жизни. В качестве доказательства отсутствия у него дара государственника теперь приводят скоропалительное решение вывести американские войска из Сирии. Что же, он должен был воевать до последнего американского солдата? Официальные лица в США называли разные цифры касательно численности военного контингента брошенного в Сирию – от 500 и выше. Генерал-майор Джемс Джаррард, возглавляющий группу специальных операций по борьбе с «Исламским государством» и командующий операцией «Непоколебимая решимость», сообщил, что на территории Сирии находятся 4 тыс. американских военнослужащих. 2, 5 тысяч солдат уже вернулись на родину, увы, из них несколько десятков в цинковых гробах, порядка 400 получили ранения, лишившие их военного будущего. Эксперт, как и многие здравомыслящие люди, подсчитал, что овчинка выделки не стоит, и по-своему прав. И как бы не был доволен произошедшим Пентагон, Трамп по-прежнему остается главнокомандующим вооруженными силами США. Стало быть – ему решать.