Заявление представителя Минздрава об останках Микаила Мушфига

«Продолжаются анализы и исследования предполагаемых останков поэта Микаила Мушфига. Работы в этом направлении пока не завершены. Расширен объем анализов и объекта анализов. Продолжается взятие проб у близких родственников поэта по линии отца. Следственные органы нашли их и представили их нам для взятия ДНК-анализов». Об этом изданию Modern.az заявил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалят Гасанов.

Он также сказал, что ведется работа не только с предполагаемыми останками поэта, но и с предполагаемыми останками других жертв сталинских репрессий.

«Вначале мы вели работы только с предполагаемыми останками Микаила Мушфига. Затем нам поручили провести работы с предлагаемыми останками других знаменитых людей. Среди них – Ахмед Джавад и другие известные общественно-политические деятели. Было принято решение проверить все найденные на той территории останки. Все работы проводятся в Азербайджане. Нам представлены многочисленные останки, и мы проводим все необходимые анализы. Больше я ничего сказать не могу, потому что все остальные вопросы являются тайной следствия», - сказал А.Гасанов.

«Проведение всех анализов – очень длительный процесс. Пока к нам еще поступают материалы для анализов. Поэтому я не смогу назвать конечную дату завершения всех работ», - сказал А.Гасанов.

Отметим, что данный вопрос находится под личным контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева, который распорядился создать рабочую группу из представителей НАНА, Минздрава, Минкультуры и других структур, которая должна исследовать предполагаемые останки репрессированного азербайджанского поэта Микаила Мушфига. По распоряжению главы государства, найденные предполагаемые останки Микаила Мушфига будут проверены ДНК-экспертизой. Если принадлежность останков подтвердится, то будут приняты все необходимые меры для их перезахоронения.