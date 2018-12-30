Новые сенсационные документы: экс-министр Гусейнгулу Багиров отмывал миллионы в Латвии

Фархад Мамедов 12:46

Бизнес-сеть семьи бывшего министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова, окутавшая своей паутиной многие страны Европы, охватывает еще одну страну. Помимо десятков компаний и элитной недвижимости в Великобритании, Германии, Австрии, Кипре, Чехии и Турции, семья Г.Багирова, который будучи министром пытался представить себя самым незапятнанным членом правительства, владеет крупным бизнесом и в Латвии. Об этом haqqin.az стало известно из открытых интернет-источников. Так, сведения о бизнесе семьи Багировых размещены на государственных порталах Латвии.

Отметим, что огромной бизнес-империей экс-министра управляет его сын Лятиф Багиров. Британские источники указывают, что Лятиф Багиров родился в 1979 году, является гражданином Азербайджана и живет в Англии в качестве обладателя бизнес-визы. Так, в отчете Агентства инвестиций и развития Латвии (İnvestment and Development Agency of Latvia-LİAA) об экономических и торговых связях Азербайджана и Латвии семья Багировых указана в качестве одного из самых крупных азербайджанских инвесторов в Латвии. Агентство, ссылаясь на бизнес-реестры Латвии (Lursoft), указывает, что сын Гусейнгулу Багирова Лятиф открыл в этой стране компании Stamina Hospitality Services и NORDİC STAMİNA. Первая компания занимается отельным бизнесом и предоставлением услуг по размещению гостей Латвии, а вторая компания занимается сдачей в аренду собственной недвижимости и пересдачей в аренду или лизингом арендованной недвижимости. Член семьи Гусейнгулу Багирова Лиана Багирова тоже входит в список азербайджанских инвесторов и является акционером указанных выше компаний.

Следует отметить, что компания Stamina Hospitality Services является дочерним предприятием компании STAMINA INVESTMENTS LIMITEDЮ, зарегистрированным в Лондоне в марте 2015 года на имя дочери экс-министра Севиндж Багировой. В расследовании журналиста Джаваншира Гасанлы говорилось, что компания получила свидетельство о регистрации под номером 9471905. В качестве адреса этой компании был указан 85-87, Borough High Street. С помощью этой компании Багировы приобрели несколько объектов недвижимости в Лондоне и в 2016 году закрыли ее. Все это дает основания для подозрений в том, что компанию Багировы создали для легализации грязных денег. В бизнес-реестре Латвии инвесторами этой компании указаны дочь экс-министра Севиндж Багирова и его кузина Алия Нуриева. Уставной капитал компании Stamina Hospitality Services составляет 145 тысяч 129 евро. Компания была зарегистрирована в 2102 году. Почтовый адрес компании: Aleksandra Čaka iela 24 - 6, Rīga, LV-1011. Согласно другим источникам, офис компании расположен по адресу: Caunes 15, Riga, LV-1006, Latvia.

Согласно отчету Агентства, еще один представитель клана Багировых – сестра экс-министра Дурия Нуриева тоже имеет активы в Латвии. Она является владельцем акций компании Nordfields Investments. Под брендом «Nordfields» Багировы зарегистрировали в Великобритании три компании: NORDFIELDS MANAGEMENT LIMITED, NORDFIELDS HOSPITALITIES LTD, NORDFIELDS INVESTMENTS LIMITED. Почтовые адреса компаний Багировых в Латвии - Stamina Hospitality Services и NORDİC STAMİNA совпадают. Однако уставной капитал компании NORDİC STAMİNA составляет всего 2 тысячи 845 евро. Компания была зарегистрирована 23 марта 2011 года.