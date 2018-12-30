Саудовские женщины будут получать СМС о разводе

Новое правило должно прекратить практику так называемых секретных разводов, когда мужчины расторгали брак, не ставя бывших жен в известность. Теперь жительницы королевства будут всегда осведомлены о своем семейном статусе и смогут в полной мере воспользоваться правом на алименты, говорят юристы. Ранее многие женщины подали в суды жалобы по поводу развода без их ведома.

Новая мера является частью реформ, проводимых наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. В прошлом году женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить машину. Кроме того, теперь они могут посещать футбольные матчи. При этом остается много вещей, которые жительницы страны не могут сделать без разрешения мужчины-опекуна: мужа, отца, брата или сына. Например, получить паспорт, выйти замуж, поехать за границу, открыть счет в банке, сделать плановую операцию.