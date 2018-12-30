В Араратской области Армении 27-летний Жора Гаспарян открыл стрельбу из охотничьего ружья по гражданам и ранил двух мужчин, передает «Спуник-Армения».

Отмечается, что Гаспарян стрелял из своего автомобиля в направлении 67-летнего Гензеля Симоняна. Однако мужчина ранил не Гензеля Симоняна, а попал в ногу его сына — 32-летнего Сарухана Симоняна. К тому же стрелок ранил 60-летнего Самвела Гаспаряна в руку. Симонян обратился в медцентр для получения необходимой помощи.

По данному инциденту ведется следствие. Полиция пытается найти сбежавшего с места происшествия Жору Гаспаряна, орудие преступления и автомобиль.