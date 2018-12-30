В Москве армянин напал на пассажира такси

В Москве водитель Яндекс-такси Артем Ароян напал на пассажира с ножом из-за проблем с картой, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным издания, 33-летний Андрей Стешко вчера в полночь решил добраться домой после новогодней вечеринки и вызвал машину. В поездке все было хорошо, но на адресе возникли сложности — не сработала карта. Таксист — Артем Ароян — начал требовать наличные, а у Андрея денег при себе не оказалось, пишет Mash.

Водитель заявил, что работает на себя, а не на какой-то там агрегатор, и взял в руки нож.

Пассажир получил ранения, а Ароян был арестован.